Капля ужаса

В конце марта 2017 года состоится уже VII Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «КАПЛЯ», а также целый комплекс приуроченных к нему мероприятий, которые представляет продюсерская компания «Live Entertainment». Кинофестиваль является крупным международным проектом и проходит при официальной поддержке всемирного Союза кинофестивалей остросюжетного кино.

Конкурсная фестивальная программа пройдет с 20 по 24 марта 2017г. в режиме нон-стоп в кинотеатрах сети ЛЮКСОР, а специальные и ретро показы – в кинотеатре «Мир Искусства». С утра до поздней ночи зрители увидят лучшие картины, что поступили в оргкомитет фестиваля в течение года. В конкурсной программе будут представлены как работы известных режиссеров, так и новичков жанра. Заявки поступали со всего мира, так что зрители смогут по достоинству насладиться всеми особенностями хоррора разных стран. В этом году победитель конкурсной программы, помимо наградной статуэтки, диплома и ценных призов, получит также денежный приз и сертификат на телепрокат фильма. 24 марта пройдет также большая пресс-конференция с участием звезд зарубежного и российского кинохоррора.

По уже давней традиции членами жюри фестиваля текущего года становятся лауреаты спец премий за вклад в развитие жанра прошедшего года. Таким образом в этом году судьями стали: Председатель жюри – почетный судья и многолетний член жюри ММКФ Сильвия Перель (Мексика), Барбара Неделякова (Словакия), Неманья Йованов (Сербия), Андреа Марфори (Италия), Юрий Торсуев (Россия), Владислав Ляпин (Россия).

В этот же день в Москву прибудут уже зарубежные звездные гости кинофестиваля. В этом году заявлены: суперзвезда Голливуда Том Сайзмор (фильмы «Твин Пикс», «Тюряга», «Спасти рядового Райана»), звезда сериала «Байки из склепа» Джон Кассир, звезда блокбастеров «Крепкий орешек» и «Не дыши» Сергей Онопко, исполнительница одной из главных ролей в блокбастере «И гаснет свет» - юная актриса Ава Кантрелл, легендарный итальянский актер Джиованни Радиче («Омен», «Банды Нью-Йорка»), а также специалист по спец-эффектам для большинства фильмов культовых режиссеров Марио Бавы, Дарио Ардженто и Лучио Фульчи – Серджио Стивалетти.

Помимо звезд, лично присутствующих на фестивале, свои эксклюзивные видео приветствия прислали такие мэтры как Малкольм Макдауэлл, Дольф Лундгрен, Лин Шей, Руперт Эванс и Майкл Кудлиц.

Из представителей отечественной кино-богемы фестиваль в этом году посетят Наталья Варлей, Владимир Епифанцев, Валерия Гай-Германика, Аркадий Укупник и многие другие.

25 марта в 18:00 в большом зале самого современного на сегодняшний день кинотеатра ЛЮКСОР ЦЕНТР пройдет звездный мастер-класс в формате Q&A конвенции с участием приглашенных звездных гостей, а также автограф-сессия и специальный премьерный показ российско-итальянского хоррора «Атака советских зомби».

26 марта в 19:00 все в том же ЛЮКСОР ЦЕНТР пройдет уже большая Церемония награждения. В шоу-программе примут участие группа «МодеМ» (сольный проект солиста легендарной группы «Слот» Игоря «Кэша» Лобанова), экстравагантная «темная» хард-рок группа «SamadhiSitaram», Детская шоу-группа Игоря Крутого «Академики», а также поп исполнители: Слава Мартов, Петр Гара, Игорь Филоненко (группа «DVD»); участники телепроекта «Битва экстрасенсов» и другие звезды эстрады. По окончании церемонии вручения наградных статуэток звездам зарубежного и отечественного кино зрителей ждут фуршет и премьерный показ супернового космического триллера «Рифт» по мотивам серии фильмов про «Чужих» от сербского режиссера Милана Тодоровича, который лично презентует свой фильм. Ведущий церемонии – бессменный лидер и солист сверхпопулярной группы OTTO DIX, эпатажный и неподражаемый Михаэль Драу.

Напоминаем, что Кинофестиваль «КАПЛЯ» – открытое мероприятие, и его могут посетить все желающие – поклонники жанра и звезд кино! Следите за новостями на официальном сайте кинопремии: www.horrorpremia.com Вас ждет персональный ужас!

Конкурсная программа кинопоказов фестиваля:

Показы в кинотеатре «Мир Искусства» (ул. Долгоруковская 33 стр 3, метро Новослободская):

Четверг 23 марта 2017 г.: КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ – короткий метр

15:00 Короткометражный хоррор блок №1 (1 час 55 мин)

Indrajaal, Индия, реж. Энсия Мирза, 2016г., 12 мин

Лес смерти (Jack Scotts Wood), Ирландия, реж. Ноэль Холмз, 2016г., 27 мин

Звук волны (No Wave), Канада, реж. Стефан Лапойнте, 2016г., 11 мин

Девчонка №2 (Girl 2), США, реж. Дэвид Джеффри, 2016г., 9 мин

Опиум (Opium), Израиль, реж. Энди Глебовски, 2016г., 5 мин

Плохая малышка Бэт (Bad Little Beth), Швейцария, реж. Ремо Пини, 2016г., 4 мин

Предсмертная записка самоубийцы (Suicide Note), Великобритания, реж. Марина Вольц, 5 мин

Сластена (Sweet Tooth), Нидерланды, реж. Нико Ван Ден Бринк, 2016г., 5 мин

Жестокое прощение (Cruel Forgiveness), Мексика, реж. Фабио Колонна, 2016г., 14 мин

Непредвиденные результаты (Consurgo), США, реж. Луиджи Командаторе, 2016г., 13 мин

Зомби-вегетарианцы (Vegetarian Zombies), США, реж. Данте Паппано, 2016г., 10 мин

21:00 Короткометражный хоррор блок №2 (1 час 55 мин)

Я жила здесь… (I Lived Here), Великобритания, реж. Мартин Лоуренс, 2016г., 6 мин

Дневник страха (A Diary of Fear), США, реж. Патрик Левшанян, 2016г., 1 мин

Зеленое озеро (Green Lake), США, реж. Дерек Фрай, 2016г., 36 мин

Защита (Save), Германия, реж. Иван Сайнц-Пардо, 2016г., 4 мин

Принцесса из ада (Princess), США, реж. Джонти Уиллмент Ноулс, 2016г., 5 мин

Время обедать (Time To Eat), США, реж. Люк Гвидичи, 2016г., 4 мин

Ночи раскаяния (Nights Of Contrition), Канада, реж. Роберт Мишович. 2016г., 17 мин

Дэдлайн (Deadline), Ирландия, реж. Тим Ханан, 2016г., 9 мин

Кусочек (A Little Slice), США, реж. Лерой Фарраре, 2016г., 18 мин

Грязь (Nasty), Великобритания, реж. Прано Бэйли-Бонд, 2016г., 15 мин

Пятница 24 марта 2017 г.: КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ – короткий метр

15:00 Короткометражный хоррор блок №3 (1 час 55 мин)

Страшная история о красной шапочке (Little Red Riding Hood), Франция, реж. Дэниел Дженни, 2016 г., 5 мин

Монстр (Monster), Швеция, реж. Питер Вирен, 2016г., 3 мин

Пари (I Dare You), Израиль, реж. Натали Лахав, 2016г., 19 мин

Темный проводник (The Shadow Guide), США, реж. Джин Блалок, 2016г., 9 мин

Плач волка (Crying Wolf), Великобритания, реж. Сандор Токоди, 2016г, 19 мин

Красный бархат (The Red Velvet), США, реж. Константин Фролов, 2016г., 12 мин

Деревенщина (Agochare), Индия/Египет, реж. Рами Ибрагим, 2016г., 14 мин

Из кожи вон (Out of My Skin), Канада, реж. Надин Лесперанс, 2016г, 3 мин

Страшная месть (HHL), Мексика/Испания, реж. Альберто Ордаз, 2016г, 16 мин

Сын (Son), Франция, реж. Сайрус Нэшвад, 2016г., 15 мин

21:00 Короткометражный хоррор блок №4 — российский блок (1 час 42 мин)

Мельник (Sursky Miller), Россия, реж. Алексей Батраков, 2016г., 47 мин

Анафора, Россия, реж. Светлана Дроздова, 2016г., 10 мин

Еще одна чашка кофе, Россия, реж. Александр Гаврилов, 2016г, 3 мин

Когда бабочке обрывают крылья, Россия/Швейцария, реж. Светлана Мерцалова, 2016г., 14 мин

Переход, Россия, реж. Арсений Сюхин, 2016г., 8 мин

Отсчет, Россия, реж. Андрей Петров, 2016 г., 20 мин

Суббота 25 марта 2017 г.: СПЕЦ ПОКАЗЫ – полный метр

15:00 Специальный ретро показ комедийного фильма ужасов «Маленький магазинчик ужасов», (США, 1960г., 01:30, в главной роли – Джек Николсон) и мастер-класс от главного в России садовода хищных растений Сергея Куницына. Вас ждут подарки и возможность почувствовать на себе какого быть съеденным хищным растением! Сеанс ведет Президент кинофестиваля «Капля» Виктор Буланкин. Не пропустите! Продолжительность сеанса 2 часа 30 минут. Стоимость сеанса – 600 руб.

17:30 Киноальманах русского хоррора «Тьма» (фильм из 3х новелл, одна из которых страшнее другой), Россия, автор проекта Макс Стоялов при участии Президента кинофестиваля «Капля» Виктора Буланкина, 2016г., 1:20

19:00 «Космическое корыто» (Essex Space Bin), США, реж. Ллойд Кауфман, комедийный фэнтези, 2016г., 01:30

Показы в кинотеатре «ЛЮКСОР ЦЕНТР» (Проспект Мира 211, ТРЦ «Золотой Вавилон», 3й этаж):

Понедельник 20 марта 2017 г.: КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ

16:00 «Зар» (Zar), Иран, реж. Нима Фарахи, 2016г., 01:50

20:00 «Ночной калейдоскоп» (Night Kaleidoscope), Великобритания, реж. Грант Макфи, 2016г., 01:22

Вторник 21 марта 2017г: КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ

16:00 «Зловещий круг» (Sinister Circle), Перу, реж. Серджио Гарсия Локателли, 2016г., 01:30

20:00 «Против воли» (The Unwilling), США, реж. Джианлука Бертоне, 2016г., 01:30

Среда 22 марта 2017г.: КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ

16:00 «Адский Холокост» (Honky Holocaust), США, реж. Ллойд Кауфман, 2016г., 01:30

20:00 «Оккупанты» (The Occupants), Великобритания, реж. Рассел Эмануель, 2016г., 01:20

Четверг 23 марта 2017г: КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ

16:00 «Утечка», Белоруссия, реж. Константин Афанасьев, 2016г., 01:30

20:00 «Странник», Россия, реж. Иван Качалин, 2016г., 01:20

Пятница 24 марта 2017г: КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ

16:00 «Мертвый рассвет» (Dead Sunrise), Австралия, реж. Михал Имиелски, 2016г., 01:30

20:00 «Мизирлу» (Misirlou), США, реж. Тревор Симс, 2016., 01:30

Суббота 25 марта 2017г: СПЕЦ-ПОКАЗ

18:00 «Атака советских зомби», Россия/Италия, реж. Андреа Марфори, 2016г., 00:46 (фильм демонстрируется по окончании Звездного мастер-класса)

Воскресенье 26 марта 2017г: СПЕЦ-ПОКАЗ

19:00 «Рифт», Сербия, реж. Милан Тодорович, 2016г. 01:20 (фильм демонстрируется по окончании Церемонии награждения)