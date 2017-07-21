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Команда егерей

21.07.2017 00:00
Команда егерей

Legendary и Universal представили первый тизер к фантастическому боевику «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание». В каст проекта входят Джон Бойега, Скотт Иствуд, Кэйли Спэйни, Тянь Цзин, Ник Тарабэй и Дзин Чжан.

Режиссером ленты выступил Стивен С. ДеНайт – главный сценарист первого сезона «Сорвиголовы» и автор сериала «Спартак» для Starz. Сценарий написал Джон СпэйтсПрометей», «Доктор Стрэндж»), а в продюсерах значится постановщик первой части Гильермо дель Торо.

Релиз продолжения «Тихоокеанского рубежа» намечен на 23 февраля 2018 года.

 
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