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Лицо Супермена

27.07.2017 11:20
Лицо Супермена

Главный герой этой недели, Генри Кавилл, чьи усы стали яблоком раздора между Warner Bros. и Paramount, прокомментировал сложившуюся непростую ситуацию через Фэйсбук, написав экстренное обращение к своим фанатам.

«Дорогие подписчики,

Пришло время расставить все точки над “i” с этим усатым фиаско. На фото ниже запечатлена не съемочная площадка шестой части “Миссия: Невыполнима”, а новейшее сооружение, совместно разработанное Warner Bros. и Paramount Studios для борьбы с тем, что известно как “Усы Генри Кавилла”. Никто не спорил по поводу того, нужно ли мне бриться для досъемок “Лиги Справедливости” – мы просто организовали безжалостную кампанию, которая положит конец этой на первый взгляд нерешаемой задаче по избавлению от деспотичных усов. Вопрос не в том, должен ли я сбрить их, но в том, как мы можем одержать победу над столь могучим зверем, при этом избежав ужасающих роковых последствий», – заявил актер.

 

Недавно Variety опубликовали статью, посвященную масштабным пересъемкам «Лиги Справедливости», в которой упоминалась «щекотливая» ситуация с усами Кавилла. дело в том, что по условиям контракта с Paramount, актеру запрещено сбривать свои роскошные усы на весь период съемок в шестой «Миссии». Поэтому от растительности на лице Человека из Стали создатели «Лиги» будут избавляться уже во время постпродакшена с помощью компьютерной графики.

 

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