Лидер клана

Звезда сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» Клифф Кертис получил одну из ведущих ролей в предстоящих четырех сиквелах «Аватара» Джеймса Кэмерона. Актер воплотит образ персонажа по имени Тоновари – лидера клана Меткайина.
Каждая новая часть франшизы будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон и Зои Салдана. Премьеры сиквелов ожидаются 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года.
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