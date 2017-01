Идея совместного фильма Дэдпула / Райана Рейнольдса и Росомахи / Хью Джекмана продолжает будоражить умы фанатов, но все еще далека от реализации. Накануне We Got This Covered решили воплотить мечту в жизнь и опубликовали потрясающий трейлер «Дэдпула и Росомахи», стилизованный под культовые боевики 1980-х. Характерный саундтрек и Мадс Миккельсен в образе Мистера Синистера прилагаются.