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Мир Винни

15.06.2017 13:15
Мир Винни

Вышел первый трейлер байопика «До свидания, Кристофер Робин» о создателе Винни-Пуха, писателе Алане Александре Милне. Главные роли в картине сыграли Донал Глисон и Марго Робби.

Сюжет расскажет о взаимоотношениях между А.А. Милном и его сыном Кристофером Робином, чьи игрушки вдохновили писателя на создание волшебного мира повестей о Винни-Пухе. Также в касте значатся Келли МакдоналдСтивен Кэмпбелл МурФиби Уоллер-БриджАлекс Лотер,Саймон УильямсУилл Тилстон и другие.

Режиссером ленты выступил Саймон Кертис, над сценарием работали Фрэнк Коттрелл Бойс («Круглосуточные тусовщики») и Саймон Вон («Мишка по имени Винни»). Глисон и Робби ранее уже снимались вместе в фильме «Бойфренд из будущего».

На широкие экраны биографическая драма попадет 10 ноября.

 
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