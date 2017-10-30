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Миссия Нептун

30.10.2017 20:30
Миссия Нептун

В Сеть просочились фотографии со съемок научно-фантастического триллера «К звездам» с участием Брэда Питта. Режиссерское кресло занимает Джеймса ГрэйЗатерянный город Z»).

Сюжет посвящен истории Роя МакБрайда (Питт) – немного аутичного космического инженера, который отправляется в полет через всю солнечную систему, чтобы найти своего отца, покинувшего Землю 20 лет назад ради поисков внеземной жизни на Нептуне.﻿

Над сценарием Джеймс Грэй работал вместе с Итаном ГроссомКлептомания»), в актерский состав также входят Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга, Джейми Кеннеди, Энн МакДэниелс и другие.

На экраны кинотеатров лента попадет 11 января 2019 года.

 

 

 

 

 

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