Миссия Нептун

В Сеть просочились фотографии со съемок научно-фантастического триллера «К звездам» с участием Брэда Питта. Режиссерское кресло занимает Джеймса Грэй («Затерянный город Z»).
Сюжет посвящен истории Роя МакБрайда (Питт) – немного аутичного космического инженера, который отправляется в полет через всю солнечную систему, чтобы найти своего отца, покинувшего Землю 20 лет назад ради поисков внеземной жизни на Нептуне.
Над сценарием Джеймс Грэй работал вместе с Итаном Гроссом («Клептомания»), в актерский состав также входят Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга, Джейми Кеннеди, Энн МакДэниелс и другие.
На экраны кинотеатров лента попадет 11 января 2019 года.
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