Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Танец смерти.
20 лучших рукопашных поединков
Большая перемена.
15 экранных злодеев, ставших героями
После башен.
9 фильмов, по которым ударили события 11 сентября
Есть возможность выйти замуж за принца….
12 фанатов, сумевших охомутать своих голливудских кумиров
Русские пришли!
15 самых крутых киногероев из стран бывшего СССР
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Молодой витязь

19.10.2017 12:15
Молодой витязь

Два новых постера эпического экшена «Легенда о Коловрате», посвященного знаменитому подвигу рязанского воеводы Евпатия Коловрата. Релиз фэнтезийного боевика запланирован на 30 ноября.

Действие сюжета разворачивается в XIII-м веке. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский воевода Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

Режиссер проекта – дебютирующий в полном метре Иван Шурховецкий, оператор – Максим ОсадчийСталинград», «9 рота»). Постановкой трюков занимался Александр Самохвалов из компании «Экшн Юнит» («Экипаж», «Сталинград», «Легенда №17»). Композитором фильма выступит фронтмен группы System of a Down Серж Танкян.

Роли в картине исполнили Илья МалаковПолина ЧернышоваАлексей СеребряковАлександр Ильин-мл.Игорь СавочкинТимофей ТрибунцевАлександр ЦойЮлия ХлынинаАндрей БурковскийВиктор Проскурин и другие.

 

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 05.09-11.09. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
11.09.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 05.09-11.09

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Фоторепортаж: "Легенда о Коловрате" и "Тренер" на Comic Con Russia 2017
02.10.2017

Фоторепортаж: «Легенда о Коловрате» и «Тренер» на Comic Con Russia 2017

Сразу два грядущих блокбастера «Централ Партнершип», «Легенда о Коловрате» и «Тренер», стали ключевыми событиями фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2017. ...  →
Фоторепортаж: Актеры фильма «Легенда о Коловрате» представили фильм на фестивале «Старая Рязань»
17.07.2017

Фоторепортаж: Актеры фильма «Легенда о Коловрате» представили фильм на фестивале «Старая Рязань»

15 июля в Городище Старая Рязань прошел третий региональный историко-патриотический праздник «Старая Рязань», центральным событием которого стала презентация блокбастера «Легенда...  →
показать еще

Новости по теме

23.06.2017
Вышел первый трейлер исторического эпика «Легенда о Коловрате».
20.05.2017
Танкян и System of a Down напишут музыку к «Легенде о Коловрате».
19.12.2016
Постер исторического боевика «Легенда о Коловрате».
06.09.2016
Дебютный трейлер «Легенды о Коловрате».
12.05.2016
Подробности о фильме «Коловрат».

 

Свежие рецензии


Главное

Говорящие с призраками
17.10
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
А теперь не смотри
15.10
А теперь не смотри
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
Счастье для всех
14.10
Счастье для всех
10 детских мультсериалов, которые обожают взрослые
А ты правда продюсер?
13.10
А ты правда продюсер?
12 актеров, которых обманом заманили в фильм
Девушки с обложки
12.10
Девушки с обложки
15 актрис с обложек Playboy
Ну очень странные дела
10.10
Ну очень странные дела
13 фантастических фильмов и сериалов, вдохновленных реальными событиями
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

20 звезд фильмов для взрослых, снимавшихся в обычном кино 20 звезд фильмов для взрослых, снимавшихся в обычном кино
25 звезд, которые могли стать героями киновселенной Marvel 25 звезд, которые могли стать героями киновселенной Marvel
13 актеров, справившихся с раком 13 актеров, справившихся с раком
13 фильмов о вражде братьев 13 фильмов о вражде братьев
25 самых крутых кинотачек 25 самых крутых кинотачек
10 самых высоких голливудских актрис 10 самых высоких голливудских актрис

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть