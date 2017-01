Музыка Техаса

Новый кадр из фильма «От песни к песне» (ранее известного как «Невесомость) от режиссера-затворника Терренса Малика. В актерский состав ленты вошли Майкл Фассбендер, Райан Гослинг, Натали Портман, Кристиан Бэйл, Руни Мара, Вэл Килмер, Кейт Бланшетт и Бенисио Дель Торо.

В центре сюжета музыкальной драмы находится современная история любви двух пар из Остина, штат Техас. Фэй (Мара) и БиВи (Гослинг), зарабатывающие написанием текстов песен, как и музыкальный магнат Кук (Фассбендер) с его возлюбленной-официанткой (Портман), пытаются пробиться к успеху в мире рок-н-ролла, полного соблазнов и предательств.

Значительная часть картины будет посвящена миру музыкальной индустрии Остина, а в качестве гостей в фильме Малика появятся известные исполнители и коллективы, в числе которых Red Hot Chili Peppers, Lykke Li, The Black Lips, Игги Поп, Florence and the Machine и Патти Смит.

Премьера «От песни к песне» состоится 17 марта.