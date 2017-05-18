На броневике

Безудержное веселье на съемках «Хищника» Шейна Блэка продолжается, и в Сеть просочились свежие фото, на которых можно подробнее рассмотреть обновленный дизайн Охотников.

Самые известные высокоразвитые инопланетные охотники-убийцы возвращаются. После событий первых двух фильмов, когда земляне смогли одолеть воина этой могущественной расы, настало время полномасштабного сражения. Готовы ли люди к новому оружию Хищников, к их отточенным навыкам профессиональных убийц, которые за годы, проведенные в бесчисленных схватках на других планетах, стали еще круче и смертоноснее?

Над сценарием фильма работали Фред Деккер («Робокоп 3», «Взвод монстров») и сам Шейн Блэк. В касте значатся Бойд Холбрук, Кигэн-Майкл Ки, Томас Джейн, Тревант Роудс, Аугусто Агилера, Стерлинг К. Браун, Джейкоб Тремблэ, Оливия Манн, Эдвард Джеймс Олмос, Ивонн Страховски, Джейк Бьюзи, Кайл Страутс, Дуэйн Джонсон и Пол Лэзенби.

Мировая премьера нового «Хищника» ожидается 3 августа 2018 года.