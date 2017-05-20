Назад на Скопелос

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20.05.2017 11:30
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Экранизация бродвейского мюзикла «Мамма Миа!» получит сиквел – спустя 10 лет Universal выпустят на экраны продолжение с подзаголовком «Here We Go Again!». Студия обещает вернуть всех участников каста первой ленты, а также добавить к ним несколько «новичков».

В качестве режиссера и сценариста проекта выступит Оливер ПаркерОтель «Мэриголд»: Лучший из экзотических», «Сейчас самое время»). Звезды фильма будут исполнять все классические хиты ABBA, в том числе и те, что звучали в предыдущем фильме.

На экраны кинотеатров «Mamma Mia: Here We Go Again!» попадет 20 июля 2018 года.

 

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