Назад на Скопелос

Экранизация бродвейского мюзикла «Мамма Миа!» получит сиквел – спустя 10 лет Universal выпустят на экраны продолжение с подзаголовком «Here We Go Again!». Студия обещает вернуть всех участников каста первой ленты, а также добавить к ним несколько «новичков».

В качестве режиссера и сценариста проекта выступит Оливер Паркер («Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических», «Сейчас самое время»). Звезды фильма будут исполнять все классические хиты ABBA, в том числе и те, что звучали в предыдущем фильме.

На экраны кинотеатров «Mamma Mia: Here We Go Again!» попадет 20 июля 2018 года.