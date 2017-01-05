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Недетская игра

05.01.2017 18:12
Недетская игра

Успели соскучиться по злобной кукле-убийце Чаки? Совсем скоро знаменитый персонаж хоррор-франшизы «Детская игра» вернется на экраны в фильме «Культ Чаки», к которому Universal выпустили тизер и сообщили первые детали сюжета.

Седьмая лента из серии станет продолжением «Проклятия Чаки» и снова расскажет о девушке Ники, оказавшейся в лечебнице для душевнобольных преступников. За четыре года психиатры смогли убедить Ники, что это она убила всю свою семью, а вовсе не Чаки. Однажды лечащий врач девушки представляет ей новое терапевтическое «средство» – улыбающуюся детскую куклу по имени «Хороший парень». После этого по лечебнице проносится череда ужасающих смертей, поэтому Ники начинает сомневаться в своем безумии. На помощь к ней приходит Энди Барклай – враг Чаки из оригинальной «Детской игры». Однако сначала героям придется столкнуться с Тиффани, невестой Чаки, которая сделает буквально всё, чтобы спасти своего дьявольского возлюбленного.

Озвучиванием Чаки в очередной раз займетс  Брэд Дуриф, его дочь Фиона Дуриф вернется к роли Ники, а Алекс Винсент снова сыграет Энди. Кукла Тиффани будет говорить голосом актрисы Дженнифер Тилли. Обязанности режиссера и сценариста возьмет на себя Дон Манчини – создатель Чаки, написавший сценарии ко всем частям франшизы.

Съемки «Культа Чаки» стартуют в Канаде 9 январе, релиз состоится накануне Хэллоуина, сразу на Blu-ray и DVD.

 

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