Нефть индейцев

Мартин Скорсезе всерьез заинтересовался экранизацией криминального романа «Убийцы цветочной луны», посвященного одному из самых громких дел директора ФБР Дж. Эдгара Гувера. На главные роли в проекте претендуют Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро.

Книга «Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI» за авторством Дэвида Грэнна рассказывает о реальной истории, развернувшейся в штате Оклахома в 1920-х годах. В центре сюжета находится расследование серии убийств коренных американцев из племени Осейджи, произошедших после того, как на землях индейцев обнаружили нефть. За дело взялся Джон Эдгар Гувер, которому удалось впоследствии возглавить ФБР и продержаться на посту директора почти 50 лет.

Сценарий ленты напишет оскароносный Эрик Рот («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона»). Информация о датах начала съемок / релиза «Убийц цветочной луны» пока что не разглашается.