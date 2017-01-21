Огромная сага

На протяжении нескольких лет Вин Дизель надеялся получить роль Чёрного Грома в проекте «Нелюди» из киновселенной Марвел, но затем студия решила сделать вместо фильма сериал, оставив актера не у дел. Однако Вин не отчаивается и по-прежнему ждет от Марвел выпуска полнометражной ленты.

«Марвел не должны бросать возможность снять фильм о Нелюдях. Из них получилась бы огромная, внушительная сага, и, будь у меня побольше времени, то я бы обязательно переговорил с ними об этом. Для Марвел было бы большой ошибкой отказаться от своих планов по созданию киноверсии “Нелюдей”, потому что она может стать началом такой замечательной вселенной», – жалуется Дизель.

Команда Нелюдей – расы супергероев, обладающих разнообразными и невероятно уникальными суперспособностями – впервые появилась на страницах комиксов в 1965 году в серии о Фантастической Четверке, и была создана знаменитым тандемом Стэн Ли / Джек Кирби. Сюжет сериала сосредоточится на никогда ранее не рассказывавшейся эпической истории о приключениях Чёрного Грома и его королевской семьи.

Шоураннером выступает Скотт Бак («Железный кулак», «Декстер»), а за постановку двух дебютных эпизодов отвечает режиссер Роэл Рейне. Премьера ожидается 26 сентября на канале ABC. Также «Нелюди» попадут в кинотеатры IMAX, где будут показаны две первые серии.