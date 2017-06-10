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Отряд южанок

10.06.2017 11:30
Отряд южанок

Стильные промо-постеры к фильму «Роковое искушение» Софии Копполы, за работу над которым постановщица получила награду Каннского кинофестиваля. В каст ленты вошли Колин ФарреллНиколь КидманКирстен Данст и Эль Фаннинг.

В центре сюжета ремейка драмы «Обманутый», снятой Доном Сигелом в 1971 году, находятся один мужчина и семь женщин. Раненый янки Джон МакБарней (Фаррелл), капрал армии северян, был спасен от смерти юной конфедераткой из южной школы-интерната. Женский коллектив ухаживает за ним и делает все для его лечения. Вскоре Джон начинает поправляться и понимает, в какое благодатное место его привела судьба. Одна за другой девушки оказываются очарованы обаятельным выздоравливающим. Постепенно атмосфера в школе накаляется — каждая мечтает завоевать расположение красавца-мужчины. Вскоре ревность, обман и обиды приходят на смену душевной близости и сердечности.

Российская премьера «Рокового искушения» намечена на 27 июля.

 

 

 

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