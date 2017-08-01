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Ответ Раппа

01.08.2017 00:30
Ответ Раппа

Стал доступен новый плакат криминального экшена «Наемник» режиссера Майкла КуэстаУбить гонца», «Родина»). Роли в проекте исполнили Дилан О’Брайен, Майкл Китон и Тейлор Китч.

Сюжет рассказывает о молодом агенте ЦРУ Митче Раппе (О'Брайен) и его наставнике, ветеране Холодной войны Стэне Херли (Китон). В самый разгар обучения Херли и Рапп получают задание от главы ЦРУ Ирен Кеннеди (Сэна Латан) и отправляются на опасное задание, их цель — найти и остановить неизвестного оперативника (Китч), который планирует начать Третью мировую войну на Среднем Востоке.

В отечественном прокате «Наемник» окажется 14 сентября.

 

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