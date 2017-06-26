Песни Микки

08:00Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Джастин Тимберлейк на новом кадре из ностальгической драмы «Колесо обозрения» от неугомонного режиссера Вуди Аллена. Экранную компанию актеру составят Джуно Тэмпл, Джеймс Белуши и Кейт Уинслет.
Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что события фильма развернутся в Нью-Йорке 1950-х годов. Аллен выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера ленты. В продюсерах значится и Летти Аронсон, работавшая над 13 последними проектами Вуди Аллена.
Выход «Колеса обозрения» в широкий прокат намечен на 1 декабря.
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