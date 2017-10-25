Почти астронавт

Райан Гослинг и его лассо на первых фото со съемочной площадки байопика «Первый человек», где актер воплощает образ астронавта Нила Армстронга. Режиссером фильма, рассказывающего о первом полете на Луну, выступает оскароносный Дэмьен Шазелл («Одержимость», «Ла-Ла Ленд»).

Основой для сюжета «Первого человека» станет биография «First Man: A Life Of Neil A. Armstrong» за авторством Джеймса Хэнсена. Лента расскажет о миссии NASA по высадке человека на Луну, затронув временной промежуток с 1961 по 1969 годы, а также сфокусируется не только на значимости этих событий лично для Армстронга, но и для всей Америки в целом.

Также в каст входят Кори Столл («Карточный домик», «Человек-муравей»), которому досталась роль Базза Олдрина, Кайл Чэндлер («Огни ночной пятницы», «Волк с Уолл-Стрит»), планирующий сыграть Дика Слейтона и Джон Бернтал, воплощающий образ астронавта Дэвида Скотта ‒ командира корабля «Аполлон-15». Сценарий ленты написал Джош Сингер («В центре внимания»).

Российская премьера «Первого человека» состоится 22 ноября 2018 года.