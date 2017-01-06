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Новости кино

Поколение Ксавье

06.01.2017 11:00
Поколение Ксавье

Профессор Икс, он же Чарльз Ксавье, в исполнении Джеймса МакЭвоя появится в блокбастере «Новые мутанты» Джоша Буна. Об этом сообщила актриса Анья Тэйлор-Джой, снимавшаяся с МакЭвоем в триллере «Сплит».

«Новые мутанты» будут заметно отличаться по стилю от предыдущих частей франшизы «Люди Икс»: вместо классического sci-fi экшена нас ждет нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть молодежная драма с хоррор-элементами. В качестве близкого по духу проекта называется сериал «Очень странные дела».

В команду входят следующие персонажи: Магия (Анья Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Волчица  (Мэйси Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Дани Мунстар, известная как Мираж, и способная воплощать чужие мысли и страхи; Пушечное ядро (Нэт Вулф), обладающий способностью взлетать; Санспот, поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры.

Над сценарием трудятся Нэйт Гуолтни, Скотт Нойстадтер, Майкл Х. Уэбер и сам режиссер Джош Бун. Начало съемок супергеройской ленты намечено на весну 2017 года.

 

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