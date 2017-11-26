Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Принцев мало, и на всех не хватает.
13 актрис, вышедших замуж за «тугие кошельки»
Через постель к звездам.
15 актрис, прославившихся в откровенных ролях
Вспомни, что будет.
10 фильмов, предсказавших будущее
Требуется жертва.
10 киногероев, вынужденных выбирать между «П» и «полным П»
Богоугодно.
15 фильмов, рекомендованных верующим
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Признание гения

26.11.2017 11:00
Признание гения

Целых шесть отрывков из комедийного байопика «Горе-творец» от Джеймса Франко. Сюжет ленты рассказывает реальную историю о создании «Комнаты» Томми Вайсо ‒ одного из худших фильмов в истории кино.

В 2003 году фриковатый европейский иммигрант Томми Вайсо снял киноадаптацию своей пьесы «Комната», выступив в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли. Из рук вон плохо срежиссированная лента с нелогичным обрывочным сюжетом, нелепыми диалогами и никудышной актерской игрой была высмеяна критиками, но впоследствии приобрела культовый статус и титул «Гражданина Кейна” плохих фильмов».

Спустя 10 лет актер Грег Сестеро, сыгравший в «Комнате» роль Марка, опубликовал мемуары под названием «The Disaster Artist», где осветил историю создания легендарного фильма, а также поведал о своих отношениях с эксцентричным Томми Вайсо (который до сих пор уверен, что снял шедевр). В феврале 2014-го компания Сета Рогена приобрела права на экранизацию книги.

Джеймс Франко стал не только режиссером байопика, но и воплотил образ Вайсо. Его брат Дэйв Франко исполнил роль Грега Сестеро, а Джош ХатчерсонЗак ЭфронДжеки УиверЭри Грейнор, Эндрю Сантино, Нэйтан Филдер и Джун Дайэн Рафаэль сыграли остальных участников каста «Комнаты».

Также в состав «Горе-творца» вошли Сет Роген, Хэннибал БёрессШэрон СтоунЭлисон БриЗои Дойч, Пол ШирМелани ГриффитШуга Лин БёрдКристофер Минц-ПлассеКейт АптонДжеррод Кармайкл и режиссер Джудд Апатоу. Камео получили Брайан КрэнстонЗак БраффДэвид ДеКото, а также сами Вайсо и Сестеро.

Релиз картины намечен на 8 декабря, выход «Горе-творца» в российском прокате не планируется.


 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Лучше жевать, чем говорить. 10 скандалов, вызванных постами кинознаменитостей в соцсетях (Борис Иванов, Film.ru)
16.06.2017
Борис Иванов, Film.ru

Лучше жевать, чем говорить

Как только социальные сети появились и набрали силу, их сразу начали осваивать знаменитости. Что может быть приятнее, чем вещать для своих поклонников напрямую, без фильтра СМИ! Но когда не...  →
Слово – не воробей. 12 кинозвезд, отличившихся бредовыми высказываниями (Артем Заяц, Film.ru)
25.04.2017
Артем Заяц, Film.ru

Слово – не воробей

Актеру быть интеллектуалом не обязательно: он, в конце концов, торгует лицом, а не мозгами. Но даже с учетом того, что далеко не все лицедеи заканчивали Гарвард или Кембридж, от некоторых...  →
Эти странные звезды . 10 самых эксцентричных голливудских знаменитостей (Борис Иванов, Film.ru)
29.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Эти странные звезды

Бывший герой «Трансформеров» Шайа Лабаф в последнее время преимущественно известен разного рода странными выходками и неоднозначными арт-проектами. А кто еще из знаменитых голливудцев...  →
Ударники Голливуда. 10 голливудских актеров, которые за год сыграли больше всего ролей (Борис Иванов, Film.ru)
16.10.2016
Борис Иванов, Film.ru

Ударники Голливуда

В то время как одни знаменитости старательно дозируют свои появления в кадре, чтобы не мозолить зрителям глаза, другие с готовностью соглашаются на все роли, которые физически могут сыграть, и...  →
Хорошими делами прославиться нельзя. 11 актеров, перешедших на Темную сторону (Евгений Ухов, Film.ru)
28.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Хорошими делами прославиться нельзя

Кинопробы – удивительный процесс. Иногда они показывают, что роль дается  актеру с пол-оборота, а порой звезда  совсем ни на что не годится  →
показать еще

Новости по теме

16.11.2017
Джеймс Франко станет Множителем во вселенной Людей Икс.
04.11.2017
Свежий кадр из байопика «Горе-творец» Джеймса Франко.
03.11.2017
Джеймс Франко в новом трейлере «Горе-творца» о создании «Комнаты».
29.10.2017
Томми Вайсо хотел, чтобы в «Горе-творце» его сыграл Джонни Депп.
02.10.2017
«Горе-творец» получил главный приз фестиваля в Сан-Себастьяне.

Свежие рецензии


Главное

Кинопремьеры месяца. Декабрь
08:00
Кинопремьеры месяца. Декабрь
10 главных фильмов декабря 2017 года
Тут и сказочке конец…
25.11
Тут и сказочке конец…
15 кинофраншиз, которые завершились в 2017 году
Свет в конце туннеля
24.11
Свет в конце туннеля
10 лучших фильмов и сериалов о загробных мирах
Опять эта неизвестность…
23.11
Опять эта неизвестность…
10 вопросов, которые остались в «Лиге справедливости» без ответа
Голыми руками
20.11
Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Обмани меня!
19.11
Обмани меня!
10 лучших трейлеров разочаровавших картин
Один в поле не воин
18.11
Один в поле не воин
13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз
 

Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями 10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями
25 событий, которые потрясли мир кино 25 событий, которые потрясли мир кино
10 финалов известных фильмов, переписанных до неузнаваемости 10 финалов известных фильмов, переписанных до неузнаваемости
20 фильмов, основанных на безумных и нелепых идеях 20 фильмов, основанных на безумных и нелепых идеях
12 незабываемых киноотпусков 12 незабываемых киноотпусков
10 талантливых актеров, ушедших из жизни слишком рано 10 талантливых актеров, ушедших из жизни слишком рано

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть