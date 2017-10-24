Прокатный крах

За дебютные выходные в США фильм-катастрофа «Геошторм» с Джерардом Батлером собрал всего $13 миллионов, и аналитики уже подсчитывают примерные убытки. По данным THR, потери студии составят минимум $50 миллионов, прогноз Deadline ещё более пессимистичен ‒ $100 миллионов.

Производственный бюджет «Геошторма» составил примерно 120 миллионов долларов, поэтому ленте необходимо заработать $300-360 миллионов, чтобы окупиться. За последние несколько лет только четырем фильмам в похожем жанре удавалось собрать больше $150 млн в домашнем прокате: «Гравитации», «Войне миров Z», «Годзилле» и «Разлому Сан-Андреас». Тем не менее, «Геошторму» ещё только предстоит попасть на экраны Китая, Италии и Франции, но шансы «выйти в ноль» у проекта всё равно минимальные.