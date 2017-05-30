Путь Атланта

Продюсер Чарльз Ровен побеседовал с изданием CinemaBlend, обсудив предстоящий блокбастер «Аквамен» из расширенной вселенной DC, действие сюжета которого развернется после событий «Лиги Справедливости».

«В “Аквамене” упоминаются некоторые моменты из “Лиги Справедливости”, а также есть отсылки к более ранним событиям. Джеймс Ван точно знает, что нужно делать с Акваменом и куда вести сюжет, поскольку и события “Лиги Справедливости”, и “Человека из Стали” и, очевидно, “Чудо-Женщины”, там уже произошли», – говорит продюсер. «Так или иначе, у нас есть пространство для маневра. И хотя нельзя снять фильм, действие которого происходило бы после “Бэтмена против Супермена” и до “Лиги Справедливости”, мы вполне можем рассказать о ранних событиях или о том, что случилось уже после “Лиги”».

Артур Карри (Джейсон Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Эмбер Хёрд исполнит роль Меры – королевы Атлантиды и супруги героя Момоа, а Дольф Лундгрен – короля Нерея, правителя подводного царства Ксебел, который мечтает убить Аквамена, а также имеет свои виды на Меру. Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Валко, а Луди Лин – персонажа по имени Мурк, лидера войска Атланты и верного союзника Артура Карри. Патрик Уилсон сыграет суперзлодея Орма Мариуса (или Повелителя Океанов), сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. Роль еще одного антагониста по имени Чёрная Манта исполнит Яхья Абдул-Марин II.

В отечественном прокате фильм окажется 20 декабря 2018 года.