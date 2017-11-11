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Путь воеводы

11.11.2017 12:00
Путь воеводы

Фэнтезийный экшен «Легенда о Коловрате», посвященный знаменитому подвигу рязанского воеводы Евпатия Коловрата, будет отформатирован в IMAX 2D. Таким образом, фильм станет уже третьим российским релизом в формате IMAX, выпущенным в этом году, и шестым за всю историю кинопроката России (ранее это были «Сталинград», «Экипаж», «Дуэлянт», «Притяжение» и «Салют-7»).

«Учитывая результаты проката национальных картин в 2017 году, можно сказать, что российское кино становится все более привлекательным для аудитории и в частности для посетителей залов премиального формата: они готовы платить за локальный контент столько же, сколько и за голливудские блокбастеры», ‒ говорит директор по маркетингу IMAX в России и СНГ Ольга Пильникова.

Действие сюжета разворачивается в XIII-м веке. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский воевода Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

Режиссер проекта – дебютирующий в полном метре Иван Шурховецкий, оператор – Максим Осадчий («Сталинград», «9 рота»). Постановкой трюков занимался Александр Самохвалов из компании «Экшн Юнит» («Экипаж», «Сталинград», «Легенда №17»). Композитором фильма выступит фронтмен группы System of a Down Серж Танкян.

Роли в картине исполнили Илья МалаковПолина ЧернышоваАлексей СеребряковАлександр Ильин-мл., Игорь СавочкинТимофей ТрибунцевАлександр ЦойЮлия ХлынинаАндрей Бурковский, Виктор Проскурин и другие.

Выход ленты в широкий прокат запланирован на 30 ноября.

 


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