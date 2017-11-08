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Синтез культур

08.11.2017 16:03
Синтез культур

Вышел на клип на песню «A Fine Morning To Die», ставшей заглавной композицией саундтрека эпического экшена «Легенда о Коловрате». Песня написана вокалистом группы System of a Down Сержем Танкяном, который также выступил композитором всей музыки фильма.

Над словами рок-композиции с этническими элементами вместе с Сержем работали Евгений и Дмитрий Раевские, а также Катя Иванчикова ‒ солистка группы IOWA. До работы над песней Серж и Катя не были знакомы. Серж лично прослушал несколько популярных российских певиц, но голос и манера исполнения Кати IOWA понравились ему больше всего.

«Я выросла на музыке System of a Down, и письмо с предложением записать дуэт к фильму стало полной неожиданностью. Я его открыла, закрыла, и так несколько раз, не веря своим глазам», ‒ говорит Катя Иванчикова.

Аранжировку и свою партию Серж записывал на студии в Лос-Анжелесе, а Катя записала свой вокал в Санкт-Петербурге. В клипе студийное видео музыкантов органично соединяется с кадрами фильма, рассказывая историю, в которой Серж поет от лица мужчины, идущего на войну, а Катя исполняет партию женщины, которая ждет и молится, чтобы ее любимый смог пройти все испытания и вернуться к ней.

Серж Танкян: «Я мечтал о таком проекте последние несколько лет. Соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы – в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к фильму ”Легенда о Коловрате”. И мне было крайне интересно и приятно посотрудничать с Катей, она очень одаренный музыкант».

Создавая музыку к «Легендt о Коловрате» Серж Танкян признавался, что узнал немало нового: ему посчастливилось сотрудничать с исполнителями на народных инструментах и мастерами горлового пения из Тувы; он с радостью знакомился с русской и монгольской музыкой. Кроме того, композитор участвовал в репетициях и записи живого оркестра, а также сам сыграл на множестве инструментов. При этом музыкант подчеркнул, что саундтрек к «Легенде о Коловрате» сделан в современном, а не в ультратрадиционном ключе: «Это, пожалуй, первая картина, в которой я смог органично объединить классическое оркестровое исполнение и привычную для меня рок-музыку. И, конечно, это первый мой саундтрек для такого масштабного кино. Я очень горжусь этой своей работой и счастлив, что сделал ее! Это было абсолютное удовольствие!».

На экраны кинотеатров «Легенда о Коловрате» попадет 30 ноября.


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