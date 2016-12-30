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Розовый шарф

30.12.2016 18:20
Розовый шарф

Майкл Фассбендер на кадре из детективного триллера «Снеговик», снятого по одноименному роману Ю Несбё. В актерском составе также значатся Ребекка Фергюсон, Вэл Килмер, Шарлотта Генсбур, Дж.К. Симмонс, Хлои Севиньи и Тоби Джонс.

В центре сюжета находится детектив Харри Холе (Фассбендер), расследующий исчезновение женщины, чей розовый шарф найден на шее чудовищного снеговика. Вскоре Холе понимает, что столкнулся с серийным убийцей, все жертвы которого являются замужними женщинами с детьми.

Режиссером криминальной ленты выступил Томас АльфредсонШпион, выйди вон!», «Впусти меня»), над сценарием же работали Хоссейн Амини и Мэттью Майкл Карнахан. Отечественная премьера «Снеговика» запланирована на 26 октября 2017 года.

 

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