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Конкурс

Розыгрыш билетов

20.04.2017 12:20
Розыгрыш билетов

27 апреля состоится специальный показ космического блокбастера «Стражи Галактики. Часть 2», поэтому у тебя всё есть шанс попасть на него и увидеть создателей фильма – режиссёра и сценариста Джеймса Ганна, актрису Пом Клементьефф (Мантис) и актера Майкла Рукера (Йонду)!

Ты можешь выиграть билеты сейчас, или посмотреть все ленты фестиваля фильмов MARVEL – «Человек-муравей», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» «Доктор Стрэндж», «Стражи Галактики», – сохранить билеты и обменять их на билет на спецпоказ! 

Перед показом гостей будет ожидать сюрприз. В Москве в киноцентре «Октябрь» состоится встреча с создателями блокбастера «Стражи Галактики. Часть 2». В городах проведения фестиваля – Санкт-Петербурге,  Калининграде, Екатеринбурге, Казани и Самаре, будет организована трансляция встречи с Джеймсом Ганном, Пом Клементьефф и Майклом Рукером!

Фестиваль фильмов MARVEL проходит эксклюзивно в сети кинотеатров «КАРО». Билеты на показы можно приобрести по ссылке: karofilm.ru/news/171.

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!

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