Счастье братьев

Следующей весной стартуют съемки комедии «Тройняшки» ‒ сиквела «Близнецов» с участием Арнольда Шварценеггера, Дэнни ДеВито и Эдди Мерфи. В интервью с Business Insider Шварценеггер рассказал о состоянии проекта и сообщил, что сценарий ленты уже практически завершен.

«Недавно я беседовал со своим агентом, по словам которого сценарий будет готов через две недели. [Режиссер] Айвэн Райтман очень доволен имеющимся материалом и собирается внести всего несколько поправок, что звучит как музыка для моих ушей. Думаю, где-то в начале следующего года сможем приступить к съемкам. Все участники безумно счастливы возможности поработать над этим фильмом», ‒ заявил Арни.

По сюжету «Тройняшек», у братьев Джулиуса (Шварценеггер) и Винсента (ДеВито) обнаруживается третий «пробирочный» брат в исполнении Эдди Мерфи. Режиссерское кресло займет постановщик первой части Айвэн Райтман, над сценарием трудятся Райан Диксон («Премьера») и актер Джош Гэд.

Релиз ленты запланирован на 2019-й год.