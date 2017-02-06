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Семья Доминика

06.02.2017 11:30
Семья Доминика

Вышел тизер восьмой части популярной экшн-франшизы «Форсаж» от Universal Pictures с участием Вина ДизеляДуэйна Джонсона, Мишель Родригес, Лудакриса, Тайреза Гибсона и других.

После успешной операции по поимке Деккарда Шоу, команда Доминика Торетто (Вин Дизель) отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь агенту правительственной службы под кодовым именем «Мистер Никто» (Курт Рассел) разобраться с новой проблемой.  Прежде чем состоится самая крутая гонка в истории Большого Яблока, им придется побывать на Кубе с промежуточной миссией.  На помощь Торетто приходит новый сотрудник из силовых структур (Скотт Иствуд),  ну а противник в этот раз очень необычный – это очень умная, расчетливая и чертовски соблазнительная злодейка в исполнении Шарлиз Терон.

Также в актерском составе значатся имена Джейсона Стэйтема, Хелен Миррен, Кристофера Хивью, Лукаса Блэка и Натали Эммануэль. Режиссером выступил Ф. Гэри Грей, снявший биографическую картину о группе N.W.A «Голос улиц».

Грядущий блокбастер станет первым фильмом новой трилогии, девятая и десятая части которой выйдут, соответственно, в 2019 и 2021 годах. Отечественная премьера «Форсажа 8» ожидается 13 апреля.

 

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