Семья Доминика

Вышел тизер восьмой части популярной экшн-франшизы «Форсаж» от Universal Pictures с участием Вина Дизеля, Дуэйна Джонсона, Мишель Родригес, Лудакриса, Тайреза Гибсона и других.

После успешной операции по поимке Деккарда Шоу, команда Доминика Торетто (Вин Дизель) отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь агенту правительственной службы под кодовым именем «Мистер Никто» (Курт Рассел) разобраться с новой проблемой. Прежде чем состоится самая крутая гонка в истории Большого Яблока, им придется побывать на Кубе с промежуточной миссией. На помощь Торетто приходит новый сотрудник из силовых структур (Скотт Иствуд), ну а противник в этот раз очень необычный – это очень умная, расчетливая и чертовски соблазнительная злодейка в исполнении Шарлиз Терон.

Также в актерском составе значатся имена Джейсона Стэйтема, Хелен Миррен, Кристофера Хивью, Лукаса Блэка и Натали Эммануэль. Режиссером выступил Ф. Гэри Грей, снявший биографическую картину о группе N.W.A «Голос улиц».

Грядущий блокбастер станет первым фильмом новой трилогии, девятая и десятая части которой выйдут, соответственно, в 2019 и 2021 годах. Отечественная премьера «Форсажа 8» ожидается 13 апреля.