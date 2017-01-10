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Шаги к Силе

10.01.2017 10:30
Шаги к Силе

Пока сюжет и прочие детали (вплоть до названия) 8 эпизода «Звёздных Войн» остаются загадкой, USA Today выпал шанс побеседовать с режиссером ленты Райаном Джонсоном, рассказавшим о развитии и становлении Рей, а также о её взаимоотношениях с Люком Скайуокером.

Как утверждает режиссер, отношения Люка и Рей сыграют ключевое значение для сюжета картины, поэтому им будет уделена «большая часть фильма». «Рей столкнется с осознанием того, что в ней действительно течет сила, что она обладает этим даром. Она делает лишь первые шаги к понимаю того, что находится внутри неё, к раскрытию своего потенциала», – говорит Джонсон. «Но ни Люк, ни сама Рей не знают, что случится дальше, хотя она, конечно, ожидает многого. В целом этот процесс напоминает то, что через что все мы проходим в подростковом возрасте, когда зарождается новый этап в нашей жизни».

Рей (Дейзи Ридли) продолжит свое эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). Адам Драйвер вернется к образу Кайло Рена, который теперь получит собственный аналог TIE Fighter’a и станет еще больше похож на Дарта Вейдера (по крайней мере, в плане внешнего вида). Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо и Лора Дерн.

Мировая премьера «Эпизода VIII» состоится 14 декабря.

 

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