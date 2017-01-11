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Советский отряд

11.01.2017 15:45
Советский отряд

Появился второй (и финальный) трейлер фантастического блокбастера «Защитники» от Enjoy Movies и режиссера Сарика Андреасяна, где будет представлена первая российская команда супергероев.

В бытность холодной войны была создана тайная организация «Патриот», которая в свою очередь произвела отряд супергероев. В этой группе спецагентов оказались представители различных республик, которым долгое время необходимо было скрывать свои сверхспособности. В наши дни Москва подверглась жестокому нападению, дома разрушены, а военная техника полностью выведена из строя. Остановить врага смогут только сверхлюди.

Это Арсус ‒ человек-зверь, богатырь из Сибири (Антон Пампушный), Хан ‒ человек-ветер, владеющий всеми видами восточных единоборств (Санжар Мадиев), Лер ‒ человек-земля, способный управлять камнями и почвами (Себастьян Сисак) и Ксения ‒ человек-вода, обладающая гибкостью и выносливостью (Алина Ланина). Но сначала их нужно найти и объединить. В кратчайшие сроки майору российской армии необходимо объехать всю территорию бывшего СССР, чтобы собрать команду для отражения атаки.

Также в актерский состав вошли Валерия Шкирандо (руководитель организации «Патриот») и Станислав Ширин (Август Куратов, главный злодей). Премьера «Защитников» запланирована на 23 февраля.

 

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