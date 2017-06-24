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Тайны школы

24.06.2017 13:15
Тайны школы

Стал доступен первый постер фильма ужасов «Суспирия» – ремейка классической хоррор-ленты Дарио Ардженто. Главные роли в картине сыграли Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец и Дакота Джонсон.

Сюжет посвящен молодой американской балерине Сьюзи, приехавшей учиться в Германию и ставшей свидетельницей ряда зловещих убийств в элитной балетной школе. Героиня начинает распутывать эту историю, и выясняет, что школа была выбрана сборищем ведьм для своего шабаша.

Новая версия легендарного хоррора разрабатывается уже около 8 лет, успев за это время сменить постановщика. Режиссерское кресло в итоге досталось Луке Гуаданьино, создавшему «Большой всплеск» с участием Джонсон и Суинтон. Сценаристом проекта выступил Дэвид Кайганич. В касте также значатся Миа ГотАнджела УинклерСильви ТестюДжессика Харпер и Ингрид Кэйвен.

На данный момент «Суспирия» находится в стадии пост-продакшена, релиз ожидается в этом году.

 

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