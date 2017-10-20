Тайны звезды

Amazon поделились полноценным трейлером комедийного сериала «Жан-Клод Ван Джонсон», в котором Жан-Клод Ван Дамм играет бывшую звезду боевиков по имени Жан-Клод Ван Дамм, работающего на спецслужбы в качестве секретного агента.

Хитовые деньки некогда культового актёра Жан-Клода Ван Дамма давно остались в прошлом. Сегодня его зовут сниматься исключительно во всякий шлак, на улицах если и узнают, то путают с другими актёрами, да и сам Джей-Си чувствует себя разбитым, потерявшим точку опоры. Встреча с женщиной, в которую Ван Дамм когда-то был влюблён, заставляет актёра встрепенуться и вернуться к той уже, казалось бы, вычеркнутой из памяти стороне своей жизни, о которой не знали даже самые преданные поклонники — раньше Жан-Клод не только актёрствовал, но и промышлял в должности секретного спецагента, которому по плечу были любые диверсии. Ван Дамм под псевдонимом Джонсон возвращается в большую игру, но первая же его миссия после долгого перерыва едва не оборачивается крахом.

В актерский состав также вошли Кэт Фостер, Мойзес Ариас, Филишиа Рашад и другие. Продюсируют шоу Петер Атенсио, Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Дэйв Каллахам и сам Жан-Клод Ван Дамм.

Релиз сериала запланирован на 15 декабря.