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Новости кино

Убрать Фрэнка

12.11.2017 16:50
Убрать Фрэнка

Хотя Netflix остановили съемки «Карточного домика» и отказались от сотрудничества с Кевином Спейси, CNN сообщают, что финальный 6 сезон всё-таки увидит свет. В данный момент авторы сериала активно переписывают сценарий и придумывают, как «избавиться» от главного героя Фрэнка Андервуда.

По слухам, сценаристы готовы прибегнуть к самому очевидному варианту и попросту убить персонажа Спейси (его аналог из британского «Карточного домика», Фрэнсис Уркхарт, погиб в заключительной серии). Окончательное решение о судьбе Андервуда примут шоураннеры Мелисса Джеймс Гибсон и Фрэнк Пульезе.

О том, что 6 сезон шоу станет заключительным, Netflix объявили почти сразу после публикации обвинений в сексуальных домогательствах в сторону Кевина Спейси, вскоре заморозив съемочной процесс и уволив актера. Жалобы о непристойном поведении Спейси также поступили от нескольких участников каста «Карточного домика».

Официально о возобновлении работы над сериалом Netflix и MRC пока что не сообщали.

 


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