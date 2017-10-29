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Удачная поездка

29.10.2017 16:40
Удачная поездка

20th Century FOX выпустили новый проморолик детективного триллера «Убийство в Восточном экспрессе». Режиссером киноадаптации романа Агаты Кристи и исполнителем роли Эркюля Пуаро выступил Кеннет БранаТор», «Дюнкерк», «Гарри Поттер и Тайная комната»).

Зима. Стамбул. Знаменитому бельгийскому сыщику Пуаро срочно нужно попасть в Великобританию, но все места на поезд уже раскуплены. «Восточный экспресс» – так называется этот поезд,который вот-вот покинет город. К счастью, одним из его пассажиров оказывается директор компании, которой принадлежит экспресс, и он находит место для Пуаро. Поистине удивительное место, в котором собрались люди разных национальность и убеждений, но сыщика это мало интересует, поэтому позже он отходит ко сну. Ночью из-за вьюги и снегопада поезд вынужденно останавливается, и сыщику сообщают, что совершено убийство. Окно открыто, дверь купе заперта изнутри. Великому сыщику предстоит раскрыть это нелегкое дело, в котором почти у каждого пассажира был мотив для совершения преступления.

В каст также вошли Уиллем ДефоПенелопа КрусДжонни ДеппМишель Пфайффер, Майкл Пенья, Джуди ДенчДейзи Ридли и другие. Сценарий написал Майкл Грин, работавший над «Логаном», «Чужим: Завет» и «Бегущим по лезвию 2049». В продюсеры проекта от 20th Century Fox записались такие небезызвестные персоны, как Ридли СкоттСаймон Кинберг и Марк Гордон.

На российских экранах «Убийство в Восточном экспрессе» окажется 9 ноября.

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