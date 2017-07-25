В чужом теле

Вышел дебютный трейлер фантастической комедии «Напарник» – первого российского фильма, главный герой которого полностью сконструирован с помощью компьютерной графики и цифровых технологий.

Главным героем фильма станет малыш, одолживший голос и мимику Сергея Гармаша и тело Александра Петрова. Впервые в истории кино популярные актеры объединились, чтобы вдвоем сыграть одного нарисованного персонажа. Их партнерами по фильму стали Лиза Арзамасова («Папины Дочки»), Ксения Лаврова-Глинка («Молодежка»), Ян Цапник («Горько!», «Призрак») и Андрей Назимов («Обратная сторона Луны»).

Сложно поддерживать реноме матерого опера и эффективно бороться с мафией, когда тебе только что исполнился всего один год. Именно с такой проблемой сталкивается майор Хромов после того, как его проклинает гадалка. Неудачная спецоперация заканчивается для него переселением в тело маленького ребёнка. И, тем не менее, этот малыш остаётся одним из лучших полицейских Дальневосточного региона. Даже пересев из патрульного автомобиля в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату, пустившему корни во Владивостоке. При этом мама и не подозревает, что её сын способен вести жёсткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова, участвуя с ним в самых безумных авантюрах. Ведь для того, чтобы вернуть всё на свои места, им предстоит закончить спецоперацию. Отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.

В широком прокате «Напарник» стартует с 14 сентября.