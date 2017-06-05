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В поисках счастья

05.06.2017 18:30
В поисках счастья

В Москве стартовали съемки комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», в которой главные герои в исполнении участников «Квартета И» отправятся в Санкт-Петербург.

Итак, на этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно – зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения! За один день наши герои побеждают немцев, хоронят дядю Борю, переживают за Михаила Прохорова, поют песню из любимого мультфильма и неожиданно для себя вспоминают слово «дендрологический», соглашаются с проводницей поезда «Адлер-Мурманск», что Месси лучше, чем Роналду, и выясняют, как правильно вести себя с деньгами, чтобы они на тебя не обиделись.

«Квартет И» о новом фильме: 

Ростислав Хаит: «Очевидно, у нас заведен механизм, который каждые два года вырабатывает что-то новое, поэтому каждые два года мы выпускаем новый фильм. Мы понимали, что будем делать третью часть “О чем говорят мужчины”, но ждали, когда накопится материал – не менее, а может быть и более качественный, чем в предыдущих фильмах. И вот приступили к съемкам и хотим сделать хорошее кино. Мы продолжаем говорить про женщин, но концентрация разговоров про них уменьшилась. Зато увеличилось количество рефлексий по поводу того, что раньше мы о женщинах говорили больше, а теперь…. взрослеем. Нас стали интересовать другие вещи – что такое счастье? Мимолетно ли оно? Как вообще его достигать? Слоган нашего фильма “Будьте счастливы при малейшей возможности”. Вот, собственно, кино об этом. О том, что надо стараться не упускать моментов, когда ты можешь быть счастлив».

 

Леонид Барац: «Наши герои на этот раз отправляются из Москвы в Питер. И в процессе поездки мы понимаем, что причина, по которой мы едем в Питер не важна и не нужна. Потому что нам так хорошо вчетвером… когда с нас слетает вся шелуха, мы перестаем быть работниками, мужьями, отцами, детьми, и становимся собой. Наше путешествие, конечно же, будет неспокойным, и конечно, мы все время будем разговаривать. Все это будет происходить под музыку “Би-2”, и мы надеемся, будет много смеха.

 

Про что наше новое кино? Про нас. Мы всегда снимаем про себя. Про то, что нас волнует. В последнее время крайне редко встречаются компании, где ты слышишь человеческий разговор. Все обсуждают курс доллара, машины, рестораны. В лучшем случае – погоду. А вот когда начинается человеческий, душевный разговор – это же самое главное. Это радость общения. Где вкусно поесть или куда правильно поехать отдохнуть – тоже важно, но это не главное. Окружать себя своими и разговаривать про то, что хочется – это большая и важная часть жизни, разве нет?».

 

Камиль Ларин: «Это мой герой вытаскивает всех в Питер. Почему Питер? Во-первых, это красивый город и один из самых любимых, во-вторых, там белые ночи и романтика, в-третьих, мы едем туда, чтобы еще раз просто побыть вместе и порадоваться. Ведь нужно уметь радоваться, а мы часто с кислыми лицами ходим. Вот сейчас не было у нас хорошей весны – и все расстроились, а потом придет жара, и все снова будут ныть по поводу жары и забудут, что в мае был снег. Наш фильм о том, что надо уметь радоваться, радоваться всему. Но так легко говорить, когда тебе хорошо, сложнее, когда тебе трудно. Но пытаться все равно надо. В нашем новом фильме мой персонаж говорит прекрасную фразу: “Тихо, тихо, тихо. Почувствуйте. Счастье!”. Наш фильм о поиске этого состояния».

 

 

 

В актерский состав ленты также вошли Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский,  Кристина Бабушкина и другие. Релиз ожидается в 2018 году.

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