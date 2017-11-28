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Веселье Волчицы

28.11.2017 15:00
Веселье Волчицы

Мэйси Уильямс и Чарли Хитон в перерыве между съемками кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты». Также в актерском составе фантастической хоррор-драмы значатся Аня Тэйлор-Джой, Генри Зага и Блю Хант.

Сюжет расскажет о пятерке мутантов-подростков, запертых против своей воли в секретном подразделении. Там герои вынуждены столкнуться с собственными разрушительными способностями и с прошлыми грехами. Им предстоит спасти не мир или вселенную, но самих себя.

Команда «Новых мутантов» состоит из следующих персонажей: Мэджик (Аня Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэйн (Мэйси Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Дани Мунстар a.k.a. Мираж (Блю Хант), способная воплощать чужие мысли и страхи; Пушечное ядро (Чарли Хитон), обладающий способностью взлетать и Санспот (Генри Зага), поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии. Алиси БрагаХищники», «Город Бога», «Элизиум») воплощает образ доктора Сесилии Рейес – своеобразной наставницы главных героев, способной создавать вокруг себя защитное био-поле.

Режиссерское кресло проекта занимал Джош Бун («Виноваты звезды»), над сценарием трудились Нэйт ГуолтниСкотт НойстадтерМайкл Х. Уэбер и сам Бун.

Релиз блокбастера из киновселенной Людей Икс ожидается 12 апреля 2018 года.

 

 


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