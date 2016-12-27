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Видение мастера

27.12.2016 17:27
Видение мастера

Действие сюжета новой картины Мартина Скорсезе, драмы «Молчание», разворачивается не просто в Японии, но в далеком XVII веке. О главном источнике своего вдохновения, который помог ему лучше проникнуться запечатленной в ленте эпохой, режиссер рассказал в беседе с IMDB.

«Я, без сомнения, отлично разбираюсь в японском кино. Впервые я посмотрел японский фильм году в 1954-1955м, это была лента под названием “Сказки туманной луны после дождяКэндзи Мидзогути, которую я увидел по телевидению. От Мидзогути я перешел к Куросаве и остальным режиссерам, постепенно стал одержим японским кино. Его смысл заключается в долгом процессе, суть которого ‒ осознание того, как подойти к фильму в визуальном плане. Но когда этот процесс доходит до рационализации, появления понятия “японское кино”, плотно засевшего в голове, то фильм перестает быть подлинным. Неважно, что я думаю о том, каким должен быть “японский фильм”. Он должен выглядеть именно таким, каким я его вижу», ‒ говорит Скорсезе.

Сюжет «Молчания» основан на романе Сюсаку Эндо. В XVII веке два иезуитских священника (Адам Драйвер и Эндрю Гарфилд) прибывают в Японию, чтобы найти своего пропавшего наставника (Лиам Нисон), отправившегося туда с христианской миссией. Священники становятся свидетелями преследования христиан со стороны правительства Японии, дабы очистить страну от пагубного западного влияния. В таких условиях путешественники встречают крайне враждебное отношение японских феодалов ко всем чужестранцам, тем более к миссионерам.  И это не просто неприязнь или оскорбления, на кон поставлены их собственные жизни.

В российских кинотеатрах «Молчание» окажется 26 января 2017 года.

 

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