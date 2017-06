Брюс Кэмпбелл передает привет со съемок третьего сезона хоррор-сериала «Эш против Зловещих мертвецов», проходящих в Новой Зеландии.

Возвращение разудалой мясорубки состоится этой осенью, однако подробности о сюжете нового сезона, как и точную дату релиза, Starz пока что не сообщают.

You should see the other guy. #AVED3 pic.twitter.com/vqsykTKXjB