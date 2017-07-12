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Враг Дага

12.07.2017 11:10
Враг Дага

Вышел второй трейлер спортивной комедии «Вышибала: Эпический замес» c Шоном Уильямом Скоттом в образе задиристого хоккеиста Дага Глатта. Уставший от постоянных травм тафгай решит уйти на пенсию, однако когда во главе команды Дага встанет его старый враг (Уайетт Расселл), герою придется поменять свои планы.

В качестве режиссера, сценариста и исполнителя одной из ролей выступил Джей Барушель. Также в касте значатся Лив Шрайбер, ТиДжей Миллер, Элиша Катберт, Ким Коутс, Элисон Пилл, Каллум Кит Ренни и другие. 

Российская премьера сиквела «Вышибалы» запланирована на 31 августа.

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