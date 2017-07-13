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Время Черчилля

13.07.2017 21:15
Время Черчилля

Первый трейлер и постер исторической драмы «Темные времена» с Гэри Олдманом в образе Уинстона Черчилля. Режиссером выступает Джо РайтГордость и предубеждение»), а в каст также вошли Джон Хёрт, Лили Джеймс и Бен Менделсон.

За несколько дней до вступления в свою должность премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль (Гэри Олдман) должен столкнуться лицом к лицу с одной из самых сложных проблем в своей жизни и сделать определяющий выбор: стоит ли ему начать переговоры с нацистской Германией, поступившись своими принципами и подписав договор о сотрудничестве, либо защитить права и свободы граждан своей страны. Неконтролируемая нацистская машина ураганом проносится по Западной Европе, сметая всё на своем пути и порабощая целые государства. Черчилль понимает, что вторжение в его страну неминуемо и всё равно рано или поздно произойдет. Однако неподготовленная общественность, скептически настроенный монарх, а также постоянные стычки и непонимание внутри своей партии сильно бьют по Черчиллю. Что в этот сложный час для всего британского народа сделает новый премьер-министр Черчилль? Сможет ли он выстоять, принять единственное правильное решение во имя интересов своего народа и изменить ход истории?

Российская премьера ленты ожидается 25 января 2018 года.

 

 
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