Встречая Джоди

BBC объявили, что новым 13-м Доктором в sci-fi сериале «Доктор Кто» станет Джоди Уиттакер («Черное зеркало», «Убийство на пляже»), которая придет на смену Питеру Капальди в предстоящем Рождественском выпуске шоу.

Шоураннером нового сезона назначен Крис Чибнелл ‒ создатель «Убийства на пляже», ранее уже работавший над сценариями нескольких эпизодов «Доктора Кто». Последнее появление Капальди в сериале состоится в специальной Рождественской серии, озаглавленной «Доктора».