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Новости кино

Встречая Джоди

17.07.2017 00:30
Встречая Джоди

BBC объявили, что новым 13-м Доктором в sci-fi сериале «Доктор Кто» станет Джоди УиттакерЧерное зеркало», «Убийство на пляже»), которая придет на смену Питеру Капальди в предстоящем Рождественском выпуске шоу.

Шоураннером нового сезона назначен Крис Чибнелл ‒ создатель «Убийства на пляже», ранее уже работавший над сценариями нескольких эпизодов «Доктора Кто». Последнее появление Капальди в сериале состоится в специальной Рождественской серии, озаглавленной «Доктора».

 

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