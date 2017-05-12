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Заговор южанок

12.05.2017 13:10
Заговор южанок

Драма «Роковое искушение» от режиссера Софии Копполы обзавелась новым постером. Главные роли в ремейке картины «Обманутый» сыграли Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.

В центре сюжета находятся один мужчина и семь женщин. Раненый янки Джон МакБарней (Фаррелл), капрал армии северян, был спасен от смерти юной конфедераткой из южной школы-интерната. Женский коллектив ухаживает за ним и делает все для его лечения. Вскоре Джон начинает поправляться и понимает, в какое благодатное место его привела судьба. Одна за другой девушки оказываются очарованы обаятельным выздоравливающим. Постепенно атмосфера в школе накаляется — каждая мечтает завоевать расположение красавца-мужчины. Вскоре ревность, обман и обиды приходят на смену душевной близости и сердечности.

Мировая премьера «Рокового искушения» состоится в мае на 70-м Каннском кинофестивале, где лента Копполы будет бороться за Золотую пальмовую ветвь с еще одним фильмом с Колином Фарреллом и Николь Кидман в главных ролях – «Убийством священного оленя» Гиоргоса Лантимоса.

В отечественном прокате «Роковое искушение» окажется 27 июля.

 

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