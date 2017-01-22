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Завладев силой

22.01.2017 10:00
Завладев силой

Warner Bros. выложили свежий постер эпической картины Гая Ричи «Меч Короля Артура» с Чарли Ханнэмом в роли заглавного персонажа и Джудом Лоу в образе злодея Вортигерна, обладающего магическими способностями.

Молодой Артур руководит бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, не подозревая, для какой жизни он был рождён. Все меняется, когда в его руки попадает легендарный меч Экскалибур. Вызвав мгновенно силу Экскалибура, Артур вынужден принять несколько трудных решений. Теперь судьба всей Англии в его руках. Сумеет ли молодой Артур вернуть принадлежащий ему по праву рождения трон и объединить народ?

Сценарий написал Джоби ХэролдРобин Гуд: Начало»), а в актерском составе также числятся Эрик Бана, Аннабель Уоллис, Элин Пауэлл, Эйдан Гиллен, Кэти МакГрат и даже Дэвид Бекхэм.

На широких экранах «Меч Короля Артура» окажется 11 мая.

 

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