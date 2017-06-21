Здоровье Эллен

12:00Бот короля Артура
Все, что мы можем рассказать о новом блокбастере «Трансформеры: Последний рыцарь»
Вышел дебютный трейлер комедийной драмы «До костей» от режиссера и сценаристки Марти Ноксон. В центре сюжета находится молодая художница Эллен (Лили Коллинз), чье эмоциональное опустошение приводит к анорексии. Помочь девушке берется врач в исполнении Киану Ривза, славящийся нетрадиционными методами.
Премьера «До костей» запланирована на 14 июля.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий