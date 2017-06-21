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Здоровье Эллен

21.06.2017 11:10
Здоровье Эллен

Вышел дебютный трейлер комедийной драмы «До костей» от режиссера и сценаристки Марти Ноксон. В центре сюжета находится молодая художница Эллен (Лили Коллинз), чье эмоциональное опустошение приводит к анорексии. Помочь девушке берется врач в исполнении Киану Ривза, славящийся нетрадиционными методами.

Премьера «До костей» запланирована на 14 июля.

 
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