Жертвы Пеннивайза

Хотя первая часть новой экранизации хоррора «Оно» попадет в прокат только в сентябре, режиссер Андрес Мускетти сообщил изданию Variety, что работа над сиквелом уже ведется.

«Мы действительно готовим два фильма. Сценарий второй части вероятно будет готов к январю, и в идеале мы начнем подготовку к съемкам в марте. Первая лента рассказывает только о детях. Вторая посвящена этим же персонажам, но 30 лет спустя, когда они стали взрослыми и вспоминают происходившее с ними в 1989-м году», – говорит Мускетти.

Действие сюжета разворачивается в небольшом городке в штате Мэн, который терроризирует загадочный серийный убийца, с нечеловеческой жестокостью умертвляющий детей. Тут и там находят разорванные тела, а иногда только их части. Семеро одиннадцатилетних ребят: Ричи Тозиер, Билл Денбро, Беверли Марш, Майк Хэнлон, Эдди Каспбрак, Бен Хэнском и Стэн Урис сталкиваются каждый по отдельности с загадочным злом — ужасающим монстром, способным принимать любые формы. В фильме Оно предстает в образе клоуна под названием Пеннивайз, заманивающего детей оранжевыми помпонами и воздушными шариками. В месте, известном как «Степи», ребята, объединившись в «Клуб Неудачников», решают найти и уничтожить чудовище. Лидером «Неудачников» становится Билл Денбро, брат которого был убит Пеннивайзом за год до этого, и теперь у Билла своя вендетта. Кроме монстра «Неудачников» преследует местный хулиган Генри Бауэрс со своими дружками, что, впрочем, ещё сильнее сплачивает друзей.

Сценарий киноадаптации романа Стивена Кинга написал Гари Доберман, ранее работавший над «Проклятием Аннабель». Образ Пеннивайза примерил на себя Билл Скарсгард, в актерский состав также вошли Джейден Либерхер, Уайетт Олефф, Джереми Рэй Тейлор, Финн Уолфхард и другие.

На российских экранах «Оно» окажется 7 сентября.