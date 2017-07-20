Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Новая надежда.
10 сиквелов, выигравших от смены режиссера
Грешновато.
15 фильмов, не рекомендуемых верующим
Боевое зверье.
10 лучших фильмов о войнах с природой
Несколько нехороших парней.
13 компаний с самой скверной кинорепутацией
Опасные гастроли.
15 фильмов 2016 года, которые могут провалиться в прокате
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Жертвы Пеннивайза

20.07.2017 18:20
Жертвы Пеннивайза

Хотя первая часть новой экранизации хоррора «Оно» попадет в прокат только в сентябре, режиссер Андрес Мускетти сообщил изданию Variety, что работа над сиквелом уже ведется.

«Мы действительно готовим два фильма. Сценарий второй части вероятно будет готов к январю, и в идеале мы начнем подготовку к съемкам в марте. Первая лента рассказывает только о детях. Вторая посвящена этим же персонажам, но 30 лет спустя, когда они стали взрослыми и вспоминают происходившее с ними в 1989-м году», – говорит Мускетти.

Действие сюжета разворачивается в небольшом городке в штате Мэн, который терроризирует загадочный серийный убийца, с нечеловеческой жестокостью умертвляющий детей. Тут и там находят разорванные тела, а иногда только их части. Семеро одиннадцатилетних ребят: Ричи Тозиер, Билл Денбро, Беверли Марш, Майк Хэнлон, Эдди Каспбрак, Бен Хэнском и Стэн Урис сталкиваются каждый по отдельности с загадочным злом — ужасающим монстром, способным принимать любые формы. В фильме Оно предстает в образе клоуна под названием Пеннивайз, заманивающего детей оранжевыми помпонами и воздушными шариками. В месте, известном как «Степи», ребята, объединившись в «Клуб Неудачников», решают найти и уничтожить чудовище. Лидером «Неудачников» становится Билл Денбро, брат которого был убит Пеннивайзом за год до этого, и теперь у Билла своя вендетта. Кроме монстра «Неудачников» преследует местный хулиган Генри Бауэрс со своими дружками, что, впрочем, ещё сильнее сплачивает друзей.

Сценарий киноадаптации романа Стивена Кинга написал Гари Доберман, ранее работавший над «Проклятием Аннабель». Образ Пеннивайза примерил на себя Билл Скарсгард, в актерский состав также вошли Джейден ЛиберхерУайетт Олефф, Джереми Рэй Тейлор, Финн Уолфхард и другие.

На российских экранах «Оно» окажется 7 сентября.

 

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →

Новости по теме

18.07.2017
Режиссер хоррора «Оно» снимет экранизацию аниме «Роботех».
14.07.2017
Кадры и концепт-арты фильма ужасов «Оно» по Стивену Кингу.
04.07.2017
Жуткий кадр с Пеннивайзом из хоррора «Оно» по Стивену Кингу
08.05.2017
Второй трейлер хоррора «Оно» по роману Стивена Кинга.
16.04.2017
Фото со съемок фильма ужасов «Оно» по Стивену Кингу.

 

Свежие рецензии


Главное

Раскаленные добела
18.07
Раскаленные добела
13 самых сексуальных персонажей-блондинок
Дай миллион!
17.07
Дай миллион!
15 наиболее интересных российских проектов, которые профинансирует Минкульт
Лучшее снотворное
16.07
Лучшее снотворное
8 звезд кино, уснувших на собственных фильмах
Намек понят!
16.07
Намек понят!
10 самых сексапильных сцен, в которых герои не занимаются любовью
Королевская кровь
15.07
Королевская кровь
10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
Лапы вверх!
14.07
Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
Недостающие звенья эволюции
13.07
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

13 режиссерских версий, меняющих взгляд на фильм 13 режиссерских версий, меняющих взгляд на фильм
10 актеров, сыгравших в одном фильме сразу несколько ролей 10 актеров, сыгравших в одном фильме сразу несколько ролей
15 хоррор-ремейков, за которые не стыдно 15 хоррор-ремейков, за которые не стыдно
10 очень злых положительных героев 10 очень злых положительных героев
13 киноштампов, выпадающих из реальности 13 киноштампов, выпадающих из реальности
10 фильмов 2015 года, которые могут провалиться в прокате 10 фильмов 2015 года, которые могут провалиться в прокате

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть