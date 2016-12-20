Живые эмоции

Вышел первый тизер-трейлер анимационной ленты «Эмодзи: Вырази себя» о приключениях смайликов-эмодзи. Главных героев озвучили Стивен Райт, ТиДжей Миллер, телеведущий Джеймс Корден и Илана Глейзер.

Сюжет фильма посвящен тайному миру, находящемуся в каждом телефоне, миру, где эмодзи оживают (когда их не отправляют в сообщениях) и путешествуют сквозь не похожие друг на друга Приложения, чтобы достичь своей главной цели: Облака.

Режиссером анимационной комедии выступил Энтони Леондис («Игорь»), он же написал сценарий вместе с Эриком Сигелом («Достоинство Бергера»). Спродюсировал мульт Мишель Раймо.

Выход «Эмодзи: Вырази себя» в прокат намечен на 4 августа 2017 года.