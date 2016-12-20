Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Никто не услышит твой крик.
12 фильмов, изолирующих от мира
Находки для шпиона.
20 самых сексапильных девушек Джеймса Бонда
Джунгли не дозвались.
Звезды, не попавшие в Юрский период
Пир на весь мир.
13 фильмов о кухнях народов мира
Шкурный вопрос.
12 актеров с самыми забавными, дурацкими и неприличными татуировками
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Живые эмоции

20.12.2016 20:30
Живые эмоции

Вышел первый тизер-трейлер анимационной ленты «Эмодзи: Вырази себя» о приключениях смайликов-эмодзи. Главных героев озвучили Стивен Райт, ТиДжей Миллер, телеведущий Джеймс Корден и Илана Глейзер.

Сюжет фильма посвящен тайному миру, находящемуся в каждом телефоне, миру, где эмодзи оживают (когда их не отправляют в сообщениях) и путешествуют сквозь не похожие друг на друга Приложения, чтобы достичь своей главной цели: Облака.

Режиссером анимационной комедии выступил Энтони Леондис («Игорь»), он же написал сценарий вместе с Эриком Сигелом («Достоинство Бергера»). Спродюсировал мульт Мишель Раймо.

Выход «Эмодзи: Вырази себя» в прокат намечен на 4 августа 2017 года.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам первый тизер-трейлер мультфильма «Эмодзи»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 6

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

10.10.2016
Первый кадр из мультфильма про эмодзи.
18.07.2016
ТиДжей Миллер озвучит эмодзи.

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

13 лучших агентов под прикрытием в кино и на ТВ 13 лучших агентов под прикрытием в кино и на ТВ
15 фильмов и сериалов со сверхдлинными непрерывными сценами 15 фильмов и сериалов со сверхдлинными непрерывными сценами
15 картин-экскурсий по знаменитым городам 15 картин-экскурсий по знаменитым городам
15 зарубежных рекордсменов советского проката 15 зарубежных рекордсменов советского проката
12 звезд, изуродовавших себя пластическими операциями 12 звезд, изуродовавших себя пластическими операциями
5 голливудских мифов, в которые продолжает верить общество 5 голливудских мифов, в которые продолжает верить общество

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть