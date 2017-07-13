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Новости кино

Жуткие прятки

13.07.2017 00:10
Жуткие прятки

Подоспела третья и заключительная sci-fi короткометражка из проекта «Volume 1» от режиссера Нила Бломкампа и Oats Studios. Сюжет ленты под названием «Зигота» посвящен двум одиночкам (Дакота Фэннинг и Хосе Пабло Кантильо), оставшихся в живых после происшествия на арктической шахте и теперь вынужденных спасаться от странных существ.

Ранее Бломкамп показал две экспериментальные ленты, «Rakka» и «Firebase», которые впоследствии могут разрастись до полнометражных картин.

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