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Часть истории

17.07.2017 14:00
Часть истории

Завершились съемки высокобюджетного военного фильма «Т-34» от режиссера и сценариста Алексея СидороваБой с тенью», «Бригада»). Главные роли в картине сыграли Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.

Съемочный процесс «Т-34» стратовал 23 февраля и продлилися 61 смену. Часть из них проходила в Москве, Калужской и Московской областях, часть – в Чехии, городах Прага, Локет, Рудольфинум и Терезин. Для картины было выстроено более 25 масштабных декораций, среди которых русская деревня,  лагерь военнопленных, немецкий полигон, железнодорожная станция. В работе над фильмом приняли участие 5 военно-исторических консультантов.

 

«“Т-34” – наш самый крупный проект за последние пять лет», – говорит генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. «С Алексеем Сидоровым мы сняли вместе пять фильмов, и я считаю его одним из самых талантливых режиссеров и сценаристов в стране. Наша задача – сделать картину максимально динамичной, современной, ориентированной на разные аудитории, чтобы она получилась  зрелищной – для молодежи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами – для людей старшего поколения. Мне кажется, у “Т-34”есть всё, чтобы стать фильмом-событием».

 

«Для меня “Т-34” – не просто безупречно придуманный приключенческий фильм. Мой дед – фронтовик, победа в Великой Отечественной войне – часть семейной истории. Из очень большого количества предложений я стал сопродюсером именно этого проекта, в том числе по личным мотивам. Конечно, сыграли роль и другие параметры – лучшие молодые артисты, первоклассная съёмочная группа и огромный успешный опыт нашего партнера, компании “Марс Медиа”», – рассказывает акционер «Амедиа Продакшн», президент Access Industries Леонард Блаватник.

 

Действие сюжета начинается в 1941 году. В боях на Волоколамском рубеже танк младшего лейтенанта Ивушкина уничтожает танковую роту гауптмана Клауса Ягера и «погибает»  сам. Двое оставшихся в живых танкистов – Ивушкин и механик-водитель Василенок – оказываются в немецком плену, где проводят долгих три года.

Весной 1944 командование вермахта поручает танковому асу оберсту Ягеру возглавить полигон Ордруф и превратить его в центр подготовки элитных танковых войск, используя в качестве мишеней захваченные на фронте новейшие Т-34. Здесь Ягер и Ивушкин сталкиваются во второй раз. Советский танкист, несмотря на недовольство товарищей и лагерного подполья, внезапно соглашается возглавить группу военнопленных, которым суждено стать «пушечным мясом» на трофейных Т-34.

 

Наступает «день Икс», на полигон прибывает высокое начальство из Генштаба, но все идет не так – Ивушкин использует учения для дерзкого и тщательно спланированного побега. Благодаря героизму товарищей и замешательству немцев советские танкисты оказываются на свободе. Впереди – провинциальная и не затронутая войной германская глубинка, до границы с Чехией – 350 километров, а на хвосте у советского экипажа – дюжина «Пантер» во главе с одним из лучших танкистов рейха Клаусом Ягером.

Также в актерском составе задействованы Петр СкворцовСемен ТрескуновАртем Быстров, Микаэл Джанибекян, Никита Кукушкин и Винценц Кифер. На широкие экраны «Т-34» попадет в 2018 году.

 

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