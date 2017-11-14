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Чужое проклятье

14.11.2017 15:50
Чужое проклятье

Вышел полноценный трейлер мистического триллера «Конверт» от создателей «Невесты» и «Пиковой дамы». Главные роли в фильме исполнили Юлия ПересильдИгорь Лизенгевич и Ольга Медынич.

Действие сюжета разворачивается в Москве в наши дни. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.

В актерский состав также вошли Сергей БарковскийИгорь Хрипунов и Дмитрий Куличков. Изначально режиссером и сценаристом «Конверта» значился Святослав Подгаевский, но перед выходом ленты его имя исчезло из титров. Теперь в качестве постановщика указан Владимир Марков, ранее работавший над монтажом картины.

На экраны кинотеатров «Конверт» попадет 30 ноября.

 

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